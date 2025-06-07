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В Госдуме ответили на слова Мерца о роли США в борьбе с нацизмом

Депутат Госдумы Ивлев напомнил Мерцу про декларацию о поражении Германии
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Piroschka van de Wouw/Reuters

Депутат Государственной думы от Республики Крым, генерал-майор запаса Леонид Ивлев призвал канцлера ФРГ Фридриха Мерца вспомнить о странах, подписавших декларацию о поражении нацистской Германии во Второй мировой войне (1939–1945 годы). Об этом сообщает РИА Новости.

5 июня Мерц встретился в Вашингтоне с американским президентом Дональдом Трампом и поблагодарил США за освобождение Германии от нацизма. При этом канцлер ФРГ не упомянул в своей речи роль СССР.

Ивлев напомнил, что 5 июня 1945 года в Берлине была подписана Декларация о поражении Германии и взятии на себя верховной власти в отношении страны правительствами СССР, Великобритании, США и временным правительством Франции.

По словам парламентария, первым свою подпись под этим документом поставил маршал Советского Союза Георгий Жуков, а затем остальные командующие войсками стран-союзниц.

Высадка в Нормандии сил США, Великобритании и Канады произошла 6 июня 1944 года. В операции участвовали 156 тысяч человек, общие потери составили порядка 10 тысяч человек, 2,5 тысячи из них — американские военнослужащие.

Вклад СССР в победу над нацистской Германией составлял не менее 75% от общих усилий союзных войск. Согласно российским официальным данным, в годы Великой Отечественной войны Советский Союз потерял около 27 миллионов человек, включая как военнослужащих, так и гражданских лиц.

Ранее в Кремле негативно отреагировали на заявлении Мерца о роли США в борьбе с нацизмом

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