На Украине обвинили США в попытке выдавить Украину из мировой повестки

В действиях США наблюдается желание подвинуть Украину на периферию мировой повестки. Такое мнение выразил депутат Верховной рады Александр Дубинский в Telegram-канале.

По его словам, на саммите НАТО в Гааге представители Европейского союза хотят обосновать увеличение расходов на оборону до 5% ВВП «российской угрозой». Это им нужно для того, чтобы перенаправить часть средств на поддержку Украины, но Соединенные Штаты выступают против такой формулировки в итоговом документе, написал парламентарий.

Дубинский добавил, что Вашингтон всеми силами пытается понизить статус украинского конфликта до регионального. Депутат считает, что в таком случае Соединенные Штаты смогут выйти из него без репутационных потерь.

Саммит НАТО должен состояться 24-25 июня в Гааге в Нидерландах. 4 июня французские СМИ сообщали, что Североатлантический альянс стремится сделать итоговую декларацию этого саммита краткой и избежать упоминания возможного членства Украины, чтобы не создавать разногласий.

Ранее Трамп заявил, что Украина сама дала России повод «разбомбить их к чертям».