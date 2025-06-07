Tageszeitung сравнило Мерца с женихом после его встречи с Трампом

Визит канцлера ФРГ Фридриха Мерца в Белый дом и его встреча с президентом Дональдом Трампом 5 июня напомнил поступок жениха, который приехал к теще. Об этом пишет немецкое издание Tageszeitung.

«Визит Мерца в Вашингтон в четверг стал самым важным назначением за время его еще молодого канцлерства и напоминал поступок многообещающего жениха, выражающего почтение своей теще, которую считают драконом», — говорится в сообщении издания.

Как пишет газета, Мерц надеялся своим визитом в Вашингтон стабилизировать шаткие трансатлантические отношения, однако, по оценке издания, визит канцлера в Белый дом оказался «разочаровывающим».

До этого заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Мерц добивается от Дональда Трампа возврата к стратегии безоговорочной поддержки Украины.

Он связал с этой позицией недавнее заявление Мерца о снятии ограничений на удары ВСУ по территории России. Замминистра охарактеризовал такие шаги как препятствие для политического урегулирования.

Ранее в США заявили, что Мерц не смог выполнить «украинскую миссию» в Белом доме.