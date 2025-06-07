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Бывший аналитик ЦРУ рассказал о печальном для Киева сигнале США Украине

Аналитик Джонсон: Америка посылает сигнал Киеву о потере интереса к Украине
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Mariam Zuhaib/AP

Соединенные Штаты своим отсутствием на встрече контактной группы по Украине посылают Киеву четкий сигнал о смене своего внешнеполитического курса. Об этом на своем YouTube-канале заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

«Первый раз в истории глава Пентагона не будет участвовать во встрече контактной группы по Украине. Вряд ли это совпадение. США посылают сигнал о потере интереса к конфликту», — отметил он.

По словам Джонсона, при президенте Дональде Трампе произошла кардинальная перемена внешнеполитического курса. США отказались от проекта конфликта России и Украины, переориентировав свои интересы в Азиатско-Тихоокеанский регион.

4 июня американские СМИ сообщили, что шеф Пентагона Пит Хегсет впервые пропустит встречу в Рамштайне по Украине и даже не будет присутствовать по видеосвязи.

Хегсет также не будет участвовать в видеоконференции мероприятия, сообщили источники агентства.

Как писало агентство AP, США предпринимают ряд шагов, чтобы дистанцироваться от военных действий на Украине.

Ранее политолог объяснил, с какой целью Украина пошла на переговоры.

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