ЕС и Канада могут начать сотрудничать в оборонной сфере

Bloomberg: ЕС и Канада могут заключить соглашение в сфере обороны в июне

ЕС и Канада могут подписать оборонное соглашение в июне, сообщает Bloomberg.

По информации агентства, таким образом ЕС намеревается снизить зависимость от США.

«ЕС в этом месяце нацелен заключить партнерство в сфере обороны и безопасности с Канадой, которое откроет канадским компаниям путь к участию в новом оборонном фонде», — говорится в сообщении.

Отмечается, что соглашение может помочь трансформировать промышленность Европейского союза, так как президент США Дональд Трамп сократил обязательства по обеспечению безопасности в Европе.

До этого стало известно, что делегация министерства обороны Казахстана, возглавляемая полковником Ерболой Қумарбекулы, подписала соглашение о начале военного сотрудничества с Великобританией.

Представители двух стран обсудили актуальные вопросы военного сотрудничества и перспективы дальнейшего взаимодействия. Казахстанским военным теперь будет доступно высшее военное образование в военно-учебных заведениях Великобритании.

Ранее в Казахстане назвали фейком информацию о «подготовке к войне» с Россией.