В России заявили о готовности оказывать дальнейшую поддержку Абхазии

Россия готова оказывать дальнейшую поддержку всестороннему развитию независимой Абхазии. Об этом говорится в заявлении по итогам переговоров главы МИД РФ Сергея Лаврова с министром иностранных дел Абхазии Олегом Барцицем.

В ходе обстоятельной беседы главы дипломатических ведомств обсудили широкий круг вопросов.

«С российской стороны подтверждена готовность оказывать дальнейшую поддержку всестороннему развитию независимой Абхазии, расширению ее международных связей», — сказано в публикации.

При этом особое внимание Лавров и Барциц уделили координации усилий в рамках международных дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье.

До этого стало известно, что Россия откроет три дополнительных консульских пункта в Абхазии из-за ожидаемого роста числа желающих получить паспорт РФ. Барциц уточнил, что один пункт развернут в Сухуме, второй — в городе Гагра, а третий, скорее всего, появится в населенном пункте Очамчира.

Ранее Абхазия выступила за мирные отношения с Грузией.