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«Им не до нас»: Малофеев о ссоре Маска и Трампа

Учредитель Tsargrad.tv Малофеев: у США свои проблемы, им не до России с Украиной
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Brandon Bell/Reuters

Учредитель Tsargrad.tv Константин Малофеев прокомментировал перепалку президента США Дональда Трампа и бизнесмена Илона Маска. По его мнению, это событие иллюстрирует «денежную олигархическую цивилизацию» Соединенных Штатов.

Он сравнил нынешний режим в США с тем, что был при предыдущем американском лидере Джо Байдене, «Просто в отличие от сектантского, фанатичного либерального глобализма, это прагматичный режим капиталистов. Но сущность, заточенная на жажду наживы, та же самая», отметил предприниматель.

«А нам остается только радоваться — им не до нас. Лучшее время для ответного удара», — заключил Малофеев.

Накануне Трамп и Маск публично поссорились. Миллиардер назвал главу Белого дома лжецом, заявив, что без него тот не выиграл бы выборы, и косвенно обвинил президента в педофилии. Трамп же ответил, что предприниматель сошел с ума, и предложил больше не предоставлять его компаниям государственные субсидии и контракты. Что не поделили лидер США и основатель SpaceX — в материале «Газеты.Ru».

Ранее экс-советник Трампа предложил депортировать Маска.

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