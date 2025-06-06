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На CNN с помощью мусорного ведра показали, как реагируют на ссору Трампа и Маска

Комментатор CNN засунул голову в мусорное ведро из-за вражды Трампа и Маска
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CNN

Консервативный политический обозреватель CNN Скотт Дженнингс с юмором продемонстрировал, как республиканцы воспринимают конфликт между Дональдом Трампом и Илоном Маском.

Выступая в передаче The Lead with Jake Tapper, Дженнингс пошутил, что теперь большинство республиканцев «прячут головы в мусорке», настолько неловкой стала ситуация. Во время своей речи он опустил голову в мусорное ведро, подчеркнув, что именно так чувствуют себя многие в партии.

Однако в более серьезной части обсуждения он отметил, что сожалеет о конфликте между союзниками и считает, что их сотрудничество в прошлом году сыграло важную роль для страны.

По его словам, у Трампа и Маска могут быть общие цели, и партия должна объединиться ради их достижения. Дженнингс также предупредил, что пока республиканцы ссорятся, демократы «смеются и идут вперед».

Он выразил надежду, что вскоре страсти улягутся, Трамп продолжит реализацию своих планов, а Маск поможет убедить партию в серьезности проблемы госдолга.

Трамп в ходе встречи с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем выразил разочарование в адрес Маска на фоне его критики администрации Белого дома. Американский президент отметил, что сделал много для бизнесмена и упомянул, что в прошлом у них были хорошие отношения, но сейчас не знает, так ли это.

Причиной для такого заявления стала публикация Маска в социальной сети X с резкой критикой законопроекта Трампа под названием «Единый, большой, красивый», который направлен на сокращение федеральных расходов. Бизнесмен назвал его «отвратительной мерзостью» и осудил проголосовавших за него членов конгресса.

Ранее в Госдуме
не исключили, что ссора Трампа и Маска может быть постановкой.

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Ссора Трампа и Маска
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