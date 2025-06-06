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СМИ рассказали о затруднительном положении, в котором оказался Трамп из-за Украины

L'AntiDiplomatico: Трамп попал в сложную ситуацию из-за атак ВСУ на аэродромы
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Ken Cedeno/Reuters

Атаки Киева на аэродромы в России поставили президента США Дональда Трампа в затруднительное положение. Об этом пишет итальянская газета L'AntiDiplomatico.

«Масштабная атака поставила президента США и его команду в очень затруднительное положение на решающем этапе переговоров между Россией и Украиной», — говорится в сообщении издания.

Как отмечается в материале, Киев стремится подорвать процесс нормализации отношений между Россией и США. Это было одной из целей атаки ВСУ по аэродромам, пишет газета.

До этого американская газета The Washington Post писала, что Украина продолжает разработку «сложных операций» на территории России, подобных атаке ВСУ на военные аэродромы.

Атака украинских беспилотников на российские военные аэродромы вызвала негативную реакцию в администрации США. По информации The Atlantic, операция усилила напряженность в Вашингтоне и спровоцировала обсуждение возможного пересмотра американской поддержки Украины. Дональд Трамп, по данным источников, в частных разговорах выразил разочарование действиями Владимира Зеленского, сочтя их угрозой мирному процессу. Внутри Белого дома ведутся консультации о дальнейшем курсе, включая возможное сокращение военной помощи Киеву или усиление давления на Москву. Подробнее – в материале «Газеты.Ru».

Ранее помощники предложили Трампу урезать помощь Украине из-за ударов.

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Атаки БПЛА на Россию
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