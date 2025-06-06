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Маск может отказаться от поддержки республиканцев и переключиться на демократов

NBC: Илон Маск готов поддержать демократов после ссоры с Трампом
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Kevin Lamarque/Reuters

Миллиардер Илон Маск передумал перечислять $100 млн на кампанию республиканцев и теперь рассматривает возможность поддержки демократов, если сочтет это необходимым. Об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на источники, близкие к бизнесмену.

Маск якобы планировал направить крупную сумму организациям, связанным с президентом Дональдом Трампом. Однако средства так и не были перечислены, и, по словам советника Маска, этого уже не произойдет. Он заявил, что бизнесмен утратил интерес к Республиканской партии и собирается «разнести» ее, если возникнет такая необходимость.

Источник NBC добавил, что Маска больше не волнуют партийные интересы, места в конгрессе или структура Республиканского национального комитета. По его словам, Маск не заинтересован в «партийной возне» и готов действовать по-своему.

Журналисты предположили, что такой шаг со стороны Маска может стать проблемой для республиканцев: если они поддержат некоторые спорные инициативы, в следующую кампанию против них могут быть направлены значительные финансовые ресурсы.

На фоне этих сообщений некоторые демократы начали задумываться о восстановлении диалога с миллиардером. Конгрессмен Ро Ханна отметил, что Маску могут быть близки ценности Демократической партии — инвестиции в науку, поддержка «зеленых» технологий и открытость к талантливым иностранцам.

Как отметила газета Politico, даже нейтралитет Маска будет выгоден демократам, так как он уже оказывал поддержку республиканцам, вложив в их кампании сотни миллионов долларов. Тем не менее в 2020 году он поддержал Джо Байдена, а еще раньше, в 2010 году, лично показывал президенту Бараку Обаме ракету SpaceX Falcon 9 во время визита на космодром во Флориде.

Ранее в России прокомментировали ссору между Трампом и Маском.

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Ссора Трампа и Маска
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