Главный редактор швейцарского издания Die Weltwoche Роджер Кеппель выступил с критикой в адрес президента Украины Владимира Зеленского, назвав его действия на посту главы государства плачевными.

По мнению журналиста, Зеленский выбрал путь конфронтации с Россией, вместо того чтобы искать пути для мирного диалога.

Кеппель считает, что украинский лидер не предпринял шагов для прекращения конфликта в Донбассе, в результате которого, по его словам, пострадало русскоязычное население. Он заявил, что власти страны позволили националистическим силам увековечить фигуру Степана Бандеры, которого во многих странах считают военным преступником. Журналист сравнил установку таких памятников с тем, как если бы в Германии почтили организаторов Холокоста.

«Это все равно что в Германии поставить памятники Адольфу Эйхману или Рейнхарду Гейдриху», — пояснил Кеппель.

Кроме того, Кеппель подчеркнул, что, возглавляя менее мощное государство в противостоянии с Россией, Зеленский должен был стремиться к компромиссам, а не к эскалации. По его словам, удары Украины по российским объектам препятствуют возможным мирным переговорам между США и Россией.

Он также выразил обеспокоенность тем, что Запад продолжает поддерживать Зеленского, несмотря на его агрессивную политику, и задался вопросом, понимают ли западные страны последствия такой поддержки. В частности, журналист прокомментировал подготовку 18-го пакета санкций Евросоюза против России, назвав это поощрением конфликта.

Ранее Зеленский посетовал на дефицит «сильных шагов» со стороны США.