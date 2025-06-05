Команды США и Китая проведут переговоры для обсуждения торговой сделки

Команды США и Китая вскоре проведут встречу для обсуждения торговой сделки. Об этом в соцсети Truth Social написал американский президент Дональд Трамп.

«Мы проинформируем СМИ о графике и месте предстоящей встречи», — добавил Трамп.

В феврале президент США Дональд Трамп объявил о повышении пошлин на весь китайский импорт на 10%. В ответ Китай ввел точечные пошлины от 10% до 15% на сельскохозяйственную технику, некоторые автомобили, нефть, уголь и СПГ из США. В марте Вашингтон повысил тарифы еще на 10%, а Пекин ответил введением точечных пошлин от 10% до 15% на американскую сельскохозяйственную продукцию.

В апреле США трижды повышали дополнительные тарифы на китайский импорт, доведя их до 145%. Китай в апреле, в качестве ответной меры, зеркально поднимал тарифы на всю американскую продукцию, доведя их до 125%.

10 мая министр финансов США Скотт Бессент и торговый представитель Соединенных Штатов Джеймисон Грир провели переговоры с высокопоставленными китайскими чиновниками в Женеве для разрешения ситуации с тарифами.

Ранее Трамп призвал Китай открыть свой рынок для США.