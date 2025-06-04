Канцлер Германии заявил, что не собирается препираться с Трампом на переговорах

Bloomberg: Мерц пообещал не препираться с Трампом, в отличие от Зеленского

Канцлер Германии Фридрих Мерц пообещал не пререкаться с президентом США Дональдом Трампом в ходе очных переговоров, в отличие от украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на заявление немецкого политика.

Личная встреча Трампа и Мерца запланирована на 5 июня и должна состояться в Вашингтоне. В том числе они собираются обсудить ситуацию на Украине и Ближнем Востоке, а также двустороннюю торговлю.

«Канцлер, который может быть колким и воинственным, ясно дал понять во внутренних беседах, что не будет вступать в препирательства с президентом США, в отличие от Зеленского», — говорится в статье.

По информации агентства, в преддверии встречи Мерцу рекомендовали позволить Трампу говорить большую часть времени и стараться не перебивать его. При этом, если появится необходимость взять слово, немецкому политику стоит сгладить ситуацию комплементом в адрес хозяина Белого дома.

28 февраля в Вашингтоне состоялись переговоры Зеленского и Трампа, которые завершились их словесной перепалкой. Во время беседы американский лидер упрекнул украинского коллегу в нежелании прекращать боевые действия и неуважении к США. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Германии сообщили о планах поддержать Украину в разработке собственного дальнобойного оружия.