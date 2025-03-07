В Европе назвали направление, на которое сделают упор в развитии ВПК

Итоги саммита ЕС: в развитии ВПК Европы будет сделан упор на ПВО и дроны

В развитии военно-промышленного комплекса Европейского союза будет сделан упор на развитие противовоздушной обороны (ПВО) и дронов как результат изучения украинского конфликта. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на итоговый документ внеочередного саммита по обороне в Брюсселе.

«Определяется перечень приоритетных областей для действий на уровне Евросоюза в сфере техники с учетом уроков войны на Украине. Это будут артиллерийские системы, в том числе высокоточное оружие, ракеты и боеприпасы, дроны и противодронные системы», — сообщается в документе.

Среди других направлений приоритетного развития указаны киберпространство, искусственный интеллект и радиоэлектронная борьба.

Также стало известно, что лидеры стран ЕС в ходе саммита в Брюсселе согласовали план милитаризации Европы на €800 млрд.

Данный план был предложен главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен 4 марта. Инициатива включает в себя заимствование странами ЕС до €150 млрд на оборону. ЕК намерена занять эти деньги на рынках капитала, после чего отдать в виде кредитов государствам. Средства направят на производство систем ПВО и оружия для Украины.

Ранее главы ЕК и Евросовета перед саммитом ЕС провели на публике «скрытую» беседу.