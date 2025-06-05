Эксперт предложил ударить по зданию СБУ и мостам в Киеве

Аналитик Литовкин: РФ может ударить по Киеву в ответ на атаку военных аэродромов

Пока неизвестно, как Россия ответит на атаку ВСУ по военным аэродромам, однако ВС РФ могут нанести удары по зданиям минобороны, Главного управления разведки и Службы безопасности Украины в Киеве. Об этом «Газете.Ru» заявил военный обозреватель Виктор Литовкин.

«Очень хочется, чтобы наконец-то были нанесены удары по министерству обороны Украины, по штабу Главного управления разведки Украины, по зданию Службы безопасности Украины, по хотя бы по мостам в Киеве, по Железнодорожному вокзалу в Киеве, откуда вот этот вот клоун (украинский лидер Владимир Зеленский – «Газета.Ru») разъезжает по свету», — подчеркнул он.

По словам Литовкина, на Украине есть много объектов, которые не столь значимы в военном отношении, но очень важны в медийном пространстве. Именно по таким объектам эксперт считает нужным наносить удары в первую очередь.

Военный обозреватель добавил, что окончательное решение относительно ответа России на атаки ВСУ по аэродромам будут принимать президент РФ и начальник Генерального штаба.

До этого газета The New York Times со ссылкой на президента геополитической консалтинговой группы Eurasia Group Яна Бреммера писала, что Россия может «бомбардировками» ответить на атаку Украины по военным аэродромам.

1 июня Украина провела масштабную операцию под кодовым названием «Паутина», в ходе которой были атакованы пять российских военных аэродромов, включая объекты в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях.

Ранее в Госдуме предложили объявить Украину государством-террористом.