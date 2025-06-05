На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Эксперт предложил ударить по зданию СБУ и мостам в Киеве

Аналитик Литовкин: РФ может ударить по Киеву в ответ на атаку военных аэродромов
close
Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/Global Look Press

Пока неизвестно, как Россия ответит на атаку ВСУ по военным аэродромам, однако ВС РФ могут нанести удары по зданиям минобороны, Главного управления разведки и Службы безопасности Украины в Киеве. Об этом «Газете.Ru» заявил военный обозреватель Виктор Литовкин.

«Очень хочется, чтобы наконец-то были нанесены удары по министерству обороны Украины, по штабу Главного управления разведки Украины, по зданию Службы безопасности Украины, по хотя бы по мостам в Киеве, по Железнодорожному вокзалу в Киеве, откуда вот этот вот клоун (украинский лидер Владимир Зеленский – «Газета.Ru») разъезжает по свету», — подчеркнул он.

По словам Литовкина, на Украине есть много объектов, которые не столь значимы в военном отношении, но очень важны в медийном пространстве. Именно по таким объектам эксперт считает нужным наносить удары в первую очередь.

Военный обозреватель добавил, что окончательное решение относительно ответа России на атаки ВСУ по аэродромам будут принимать президент РФ и начальник Генерального штаба.

До этого газета The New York Times со ссылкой на президента геополитической консалтинговой группы Eurasia Group Яна Бреммера писала, что Россия может «бомбардировками» ответить на атаку Украины по военным аэродромам.

1 июня Украина провела масштабную операцию под кодовым названием «Паутина», в ходе которой были атакованы пять российских военных аэродромов, включая объекты в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях.

Ранее в Госдуме предложили объявить Украину государством-террористом.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами