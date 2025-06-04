Названы самые выгодные для майнинга регионы России

Хакасия, Мурманская область и Башкирия стали самыми выгодными для «домашнего» майнинга регионами РФ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные рейтингового агентства АКРА.

«Осуществлять данный вид деятельности в рамках выделенного [законодательством] лимита в 2025 году дешевле всего будет в Республике Хакасия. Суммарно за год в квартире c электроплитой ежемесячное потребление в объеме 6000 кВт·ч обойдется в 162 тысячи рублей, в доме c электроотоплением — в 157 тысяч рублей», — рассказали аналитики.

В ряде регионов России с высоким износом электросетей майнинг криптовалюты был полностью запрещен на период с 2025 года по март 2031 года. При этом в каждый осенне-зимний период до 2031 года майнинг криптовалюты будет запрещен в отдельных частях Бурятии и Забайкальского края.

С конца 2024 года физические лица могут заниматься майнингом без регистрации индивидуального предпринимательства только с условием, что потребление электроэнергии их домашним хозяйством не будет превышать 6 тысяч кВт·ч в месяц, а сами они будут предоставлять Федеральной налоговой службе (ФНС) данные о полученной цифровой валюте.

Ранее непроданный в Европу газ предложили использовать для майнинга на Дальнем Востоке.