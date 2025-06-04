На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Бизнес
Размер текста
А
А
А

Названы самые выгодные для майнинга регионы России

АКРА: Хакасия и Башкирия стали самыми выгодными для майнинга регионами РФ
close
Artie Medvedev/Shutterstock/FOTODOM

Хакасия, Мурманская область и Башкирия стали самыми выгодными для «домашнего» майнинга регионами РФ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные рейтингового агентства АКРА.

«Осуществлять данный вид деятельности в рамках выделенного [законодательством] лимита в 2025 году дешевле всего будет в Республике Хакасия. Суммарно за год в квартире c электроплитой ежемесячное потребление в объеме 6000 кВт·ч обойдется в 162 тысячи рублей, в доме c электроотоплением — в 157 тысяч рублей», — рассказали аналитики.

В ряде регионов России с высоким износом электросетей майнинг криптовалюты был полностью запрещен на период с 2025 года по март 2031 года. При этом в каждый осенне-зимний период до 2031 года майнинг криптовалюты будет запрещен в отдельных частях Бурятии и Забайкальского края.

С конца 2024 года физические лица могут заниматься майнингом без регистрации индивидуального предпринимательства только с условием, что потребление электроэнергии их домашним хозяйством не будет превышать 6 тысяч кВт·ч в месяц, а сами они будут предоставлять Федеральной налоговой службе (ФНС) данные о полученной цифровой валюте.

Ранее непроданный в Европу газ предложили использовать для майнинга на Дальнем Востоке.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами