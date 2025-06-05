После начала специальной военной операции (СВО) деятельность неправительственной организации (НПО) «Британский совет» (огранизация признана нежелательной в России ) в России приобрела откровенно подрывной характер. Об этом заявили в Федеральной службе безопасности (ФСБ) России, сообщает РИА Новости.

По ее данным, через возможности украинских беженцев, используя их родственные и близкие связи на территории Украины, данная НПО организовала работу по добыванию разведывательной информации о развитии ситуации в новых регионах РФ, сведений о дислокации военных Вооруженных сил РФ и прочем.

5 июня Генеральная прокуратура РФ признала организацию «Британский совет» нежелательной в стране. Это решение было принято на основании материалов, предоставленных ФСБ. По данным спецслужбы, организация является ключевым инструментом влияния Великобритании. Федеральная служба безопасности утверждает, что Британский совет сотрудничает с британскими спецслужбами в секретных проектах, направленных на подрыв суверенитета независимых стран.

ФСБ выяснила, что Британский совет участвовал в секретных операциях британских спецслужб. Эти операции маскировались под помощь в урегулировании конфликтов, поддержку молодых политиков и продвижение западных ценностей.

Ранее в Совфеде заявили о планах Британии развязать «ледяную войну» с РФ.