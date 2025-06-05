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Бывший вице-премьер Украины полагает, что США списали Зеленского со счетов

Бывший вице-премьер Украины Азаров: США начали работу по устранению Зеленского
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Александр Натрускин/РИА Новости

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров высказал мнение в эфире телеканала «Россия 24», что США списали со счетов украинского президента Владимира Зеленского и начали работу по его отстранению от власти.

«Это агония. Совершенно ясно, что американцы его списали со счетов и сейчас ведется работа по его устранению», — сказал политик.

В этом контексте он указал на задержание Леонида Миндича родственника Тимура Миндича — совладельца студии «Квартал 95» и давнего бизнес-партнера Зеленского, о котором стало известно несколько дней назад. По словам Азарова, он — «известный «кошелек» главы офиса Зеленского Андрея Ермака и самого президента. Экс-премьер добавил, что задержание проводилось не генпрокуратурой, а Национальным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратурой.

«Это американцы создали, укомплектовали полностью своими людьми, и подчиняются они только американцам. То есть последовала команда, и Миндич был задержан при попытке пересечения румынской границы», — пояснил Азаров.

Он указал, что в Киев прибыло около 100 американских аудиторов для контроля за расходованием средств, выделенных Вашингтоном. По его словам, это важный момент, поскольку приехали не политики, а специалисты по финансам, и без команды Белого дома это было бы невозможно.

Азаров назвал это явным признаком начала «серьезной работы» по отстранению Зеленского.

3 июня стало известно, что НАБУ совместно со Специализированной антикоррупционной прокуратурой задержали по обвинению в коррупции мужчину, похитившего миллионы при закупках энергооборудования в Харькове. Точное имя задержанного не уточнялось, однако, по данным украинских СМИ, речь может идти о Леониде Миндиче.

Ранее в Раде назвали Ермака «начальником Зеленского».

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