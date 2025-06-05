Депутат Кектюрк покинула бундестаг из-за слова «Палестина» на футболке

Председатель бундестага от партии «Христианско-демократический союз Германии» Юлия Клёкнер прервала заседание парламента, чтобы попросить депутата от Левой партии Кансин Кёктюрк покинуть аудиторию из-за футболки с надписью «Палестина». Об этом сообщило немецкое издание Tagesspiegel.

Она напомнила, что в бундестаге действуют правила, согласно которым ни наклейки, ни какие-либо другие надписи на футболках не должны присутствовать на парламентариях. В связи с этим депутата Кёктюрк попросили сменить одежду.

Кёктюрк отказалась менять внешний вид. Вместо этого она встала со своего места и покинула заседание. Следом за ней ушли и другие депутаты от Левой партии.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября 2023 года, когда тысячи вооруженных сторонников радикального палестинского движения ХАМАС проникли на территорию Израиля из сектора Газа, напали на мирных жителей и похитили более 200 заложников. В ответ премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о начале военной операции, ее целью назвали возвращение заложников и полное уничтожение ХАМАС.

29 мая этого года ХАМАС и Израиль согласились на 60-дневное перемирие. Принятый сторонами план также предполагает возобновление поставки гуманитарной помощи ООН жителям Газы. Его инициатором стали США в лице специального представителя президента Дональда Трампа на Ближнем Востоке Стивена Уиткоффа.

Ранее ХАМАС согласился отдать Израилю 10 заложников.