В Аргентине после протестов проголосовали за увеличение пенсий

Депутаты Аргентины на фоне протестов, длящихся не один месяц, проголосовали за увеличение пенсий. Об этом сообщает РИА Новости.

В публикации отмечается, что 142 парламентария проголосовали за, 67 — против, еще 19 депутатов воздержались.

Подчеркивается, что индексация пенсий составит 7,2%. Это повлечет за собой дополнительные расходы бюджета. После одобрения в парламенте инициатива поступит на рассмотрение в сенат Аргентины.

Президент страны Хавьер Милей также заявил, что наложит вето на законопроект, если он будет поддержан верхней палатой парламента. По его словам, задача правительства заключается в том, чтобы не пропустить то, «что угрожает бездефицитному бюджету».

До этого сообщалось, что тысячи аргентинцев собрались в центре Буэнос-Айреса на протест против социальной политики властей.

В апреле на антиправительственный митинг в центре столицы Аргентины вышли несколько тысяч человек.

Митингующие, собравшиеся по призыву профсоюзов, выразили несогласие с проводимой Хавьером Милеем экономической политикой. Кроме того, они выразили поддержку регулярно протестующим аргентинским пенсионерам, требующим улучшения условий жизни на фоне роста цен и сокращения бюджетных расходов.

Ранее сообщалось, что законность заработков президента Аргентины Милея поставили под сомнение.