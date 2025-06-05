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В Венгрии отменили голосование по аналогу закона об иноагентах

Венгрия отложила голосование по закону об организациях с зарубежными инвестициями
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Marko Djurica/Reuters

Правящая партия Венгрии «ФИДЕС — Венгерский гражданский союз» отложила запланированное голосование по законопроекту, который позволит правительству контролировать, наказывать и потенциально запрещать организации, получающие любое иностранное финансирование, включая пожертвования или гранты ЕС. Об этом сообщает The Guardian.

В публикации подчеркивается, что голосование по закону должно было состояться в середине июня. Критики проекта сравнивают его с российским законом об иноагентах. По прогнозам, он должен был быть принят из-за того, что в парламенте более двух третей голосов принадлежат сторонникам «ФИДЕС».

Лидер партии в парламенте Мате Кочиш  заявил, что голосование по закону будет отложено до осени из-за того, что правительство Венгрии получило несколько предложений относительно проекта.

До этого глава евродипломатии Кая Каллас и еврокомиссар по расширению Евросоюза Марта Кос в совместном обращении заявили, что акт о регистрации иностранных агентов, который является точным аналогом американского закона FARA (Foreign Agents Registration Act), является серьезным откатом для демократии в Грузии.

Ранее в Грузии начал действовать закон об иноагентах.

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