В ЕС раскритиковали принятый в Грузии закон об иноагентах

В ЕС заявили, что закон об иноагентах является отходом от демократии в Грузии

Акт о регистрации иностранных агентов, который является точным аналогом американского закона FARA (Foreign Agents Registration Act), является серьезным откатом для демократии в Грузии. Об этом говорится в совместном комментарии главы евродипломатии Каи Каллас и еврокомиссара по расширению Евросоюза Марты Кос, опубликованном на сайте представительства ЕС в Грузии.

Соответствующий закон 31 мая вступил в силу в Грузии.

В заявлении представителей ЕС говорится, что принятие этого закона является «еще одним агрессивным шагом со стороны грузинских властей», который направлен на подавление других взглядов, а также ограничение свобод и притеснения активистов, гражданского общества и негосударственных СМИ.

Каллас и Кос подчеркнули, что введенные Тбилиси меры представляют опасность для развития демократических основ республики.

Вместе с тем, дипломаты отмечают, что ЕС готов обсудить возвращение Грузии на путь членства в объединении, если ее власти сделают шаги, направленные против отказа от демократии.

Ранее в Госдуме раскрыли, как иноагенты хотят «взорвать Россию изнутри».