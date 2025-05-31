На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Новости
Размер текста
А
А
А

В ЕС раскритиковали принятый в Грузии закон об иноагентах

В ЕС заявили, что закон об иноагентах является отходом от демократии в Грузии
close
Yves Herman/Reuters

Акт о регистрации иностранных агентов, который является точным аналогом американского закона FARA (Foreign Agents Registration Act), является серьезным откатом для демократии в Грузии. Об этом говорится в совместном комментарии главы евродипломатии Каи Каллас и еврокомиссара по расширению Евросоюза Марты Кос, опубликованном на сайте представительства ЕС в Грузии.

Соответствующий закон 31 мая вступил в силу в Грузии.

В заявлении представителей ЕС говорится, что принятие этого закона является «еще одним агрессивным шагом со стороны грузинских властей», который направлен на подавление других взглядов, а также ограничение свобод и притеснения активистов, гражданского общества и негосударственных СМИ.

Каллас и Кос подчеркнули, что введенные Тбилиси меры представляют опасность для развития демократических основ республики.

Вместе с тем, дипломаты отмечают, что ЕС готов обсудить возвращение Грузии на путь членства в объединении, если ее власти сделают шаги, направленные против отказа от демократии.

Ранее в Госдуме раскрыли, как иноагенты хотят «взорвать Россию изнутри».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами