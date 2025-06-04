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В МВД Армении подтвердили, что глава полиции имел родственника-уголовника

МВД Армении: новый глава полиции действительно имел родственника-уголовника
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Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

Новый глава полиции Армении Арам Казарян действительно имел родственника-уголовника — Артура Казаряна. Об этом заявила министр внутренних дел Армении Арпине Саркисян, которую цитирует РИА Новости.

«По части родственной связи я опровергать не буду. Но это никак не может повлиять на деятельность господина Казаряна. Вы сами в этом убедитесь. Армения очень маленькая страна и у каждого могут быть разные контакты, родственники. Но на конкретной должности у человека есть миссия. И если он благодаря своим человеческим и профессиональным качествам может беспрепятственно выполнять поставленные перед ним задачи, я проблем не вижу», — заявила Саркисян.

Артур Казарян, также известный, как «Туй Канакерский», был ликвидирован в ходе криминальных разборок между преступными группировками в 2021 году.

До этого премьер-министр Армении Никол Пашинян обратился с призывом к заместителю министра внутренних дел и главе полиции Араму Ованнисяну подать в отставку.

Ованнисян работает в органах внутренних дел с 1990 года. Он возглавил полицию Армении с 9 января 2023 года. До этого Ованнисян занимал должность замначальника армянской полиции.

Ранее в Армении призвали генпрокурора завести дело на Пашиняна за оскорбление церкви.

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