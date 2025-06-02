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Пашинян призвал начальника полиции Армении уйти в отставку

ArmLur: премьер Армении Пашинян призвал заместителя МВД республики покинуть пост
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Roman Naumov/Picvario Media/Global Look Press

Премьер-министр Армении Никол Пашинян обратился с призывом к заместителю министра внутренних дел и главе полиции Араму Ованнисяну подать в отставку. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на армянский онлайн-ресурс ArmLur.am.

Причины и подробности этого решения источником не раскрываются. Официальных комментариев и подтверждений об отставке начальника полиции пока не поступало.

Ованнисян работает в органах внутренних дел с 1990 года. Он возглавил полицию Армении с 9 января 2023 года. До этого Ованнисян занимал должность замначальника армянской полиции.

До этого Пашинян в очередной раз обрушился с угрозами на священников Армянской апостольской церкви (ААЦ). Он заявил, что вопрос «святотатственных србазанов» (епископы и архиепископы. — прим. ред.) должен быть решен. Отношения между Пашиняном и ААЦ ухудшились в последние годы, в особенности после того, как руководство церкви потребовало его отставки и критиковало за политику в отношении Нагорного Карабаха.

Ранее в Армении призвали генпрокурора завести дело на Пашиняна за оскорбление церкви.

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