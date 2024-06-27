В ЕК рассказали о кандидатах на вступление в еврозону

Ни одна из стран ЕС — кандидатов на вступление в еврозону не соответствует финансово-экономическим критериям. Об этом говорится в отчете Еврокомиссии.

Отмечается, что оценку прошли шесть стран — Болгария, Венгрия, Польша, Румыния, Чехия и Швеция. Требуемыми критериями для вступления в еврозону являются устойчивость финансовой системы, уровень цен и стабильный курс валюты.

Несмотря на весь достигнутый прогресс, ни одно из указанных государств не отвечает необходимым требованиям.

До этого Европейский Центробанк впервые с 2023 года снизил базовую процентную ставку. Европейские чиновники добавили, что будут сохранять ставки «достаточно жесткими столько, сколько необходимо», при этом «не принимая никаких предварительных обязательств по определенному пути ставок».

Ранее в Еврокомиссии назвали сумму замороженных в Евросоюзе активов России.