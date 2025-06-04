Украинские власти намерены посетить конгресс США из-за санкций против России

Politico: делегация Киева придет в конгресс поддержать проект санкций против РФ

Украинская делегация посетит конгресс США, чтобы поддержать проект санкций против РФ. Об этом пишет газета Politico.

По информации издания, делегация из Киева примет участие в брифинге для сенаторов по проекту санкций против России.

«Это поворотный момент для Украины и решающее время для Сената по этому законопроекту», — отметил сенатор Ричард Блюменталь, организовавший встречу с сенатором Линдси Грэмом (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), и добавил, что все 100 сенаторов были приглашены на закрытое заседание.

Отмечается, что в украинскую делегацию войдут глава офиса президента Украины Андрей Ермак и заместитель министра обороны Украины Сергей Боев.

До этого Блюменталь заявлял, что в администрации президента США Дональда Трампа сомневаются в необходимости принятия законопроекта о санкциях против России.

Ранее в Еврокомиссии заявили, что совместные санкции ЕС и США могут нанести урон России.