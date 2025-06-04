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В Госдуме посоветовали НАТО оставить мечты о Балтийском и Черном морях

Депутат Колесник: слова Рютте о Балтике и Черном море — это попытка быть ястребом
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Vytautas Kielaitis/Shutterstock/FOTODOM

Представители Североатлантического альянса уже не первый год пытаются сделать Балтийское и Черное моря «внутренними озерами НАТО», но им стоит оставить эти мечты в покое, заявил «Газете.Ru» член комитета Государственной думы по обороне Андрей Колесник.

«Заявлений о заинтересованности НАТО в Балтийском и Черном морях много, но совершенно непонятно, что они собираются делать, чтобы воплотить свои планы в жизнь. При существующих военно-морских базах России и морской авиации, которая вооружена ракетами, в том числе и гиперзвуковыми, все подобные мечты НАТО стоит оставить в покое», — сказал депутат.

Колесник объяснил подобные заявления со стороны генерального секретаря НАТО Марка Рютте желанием показать свою силу.

«От Рютте ничего принципиально нового мы здесь не услышали, а орет он громче других о планах НАТО только потому, что хочет себя зарекомендовать таким ястребом. Таким образом он, по сути, пытается продемонстрировать свои несуществующие бицепсы», — заключил Колесник.

В среду, 4 июня, генсек Североатлантического альянса заявил, что НАТО рассматривает Черное и Балтийское моря в качестве регионов ответственности альянса.

«Что касается Балтийского моря, но также других регионов альянса, таких как Черное море, то подводная инфраструктура там находится под постоянной угрозой», — сказал он.

Ранее в МИД назвали учения НАТО в Балтике подготовкой к противостоянию с Россией.

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