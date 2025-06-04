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МИД РФ назвал безответственными заявления о возможных ударах по ядерным объектам Ирана

Захарова: слова о возможных ударах по ядерным объектам Ирана безответственны
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Телеграм-канал «МИД России»

Официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова назвала безответственными высказывания о потенциальных атаках на атомные объекты Ирана, подчеркнув глобальные экологические риски подобного сценария. Ее слова передает РИА Новости.

«В последнее время появляются беспрецедентно рискованные призывы нанести удары по иранским объектам атомной инфраструктуры. Однако совершенно очевидно, что такие действия повлекли бы катастрофические последствия для окружающей среды», — подчеркнула Захарова на пресс-конференции.

Она также обратила внимание на то, что возможная атака затронула бы не только соседние государства, но поставила бы под угрозу безопасность всей планеты.

«Мы убеждены, что единственным эффективным путем разрешения ситуации вокруг иранской ядерной программы является исключительно дипломатический подход. Россия возлагает большие ожидания на продолжающийся непрямой диалог между Соединенными Штатами Америки и Ираном», — заключила Захарова.

4 июня глава МИД Ирана Аббас Арагчи сказал, что его страна пожертвовала многим для развития атомной промышленности и не пойдет на сделку с США без сохранения возможности обогащения урана на своей территории.

Ранее Иран назвал свою «красную линию».

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