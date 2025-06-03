Иран назвал свою «красную линию»

МИД Ирана: ответ на предложение США по ядерному вопросу будет в ближайшие дни

Новое предложение США в рамках переговоров по иранской ядерной программе содержит много вопросов, Тегеран ответит на него в ближайшие дни, заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи, передает агентство Mehr.

Предложение Вашингтона, которое недавно было передано Тегерану министром иностранных дел Омана, «содержит много двусмысленностей и вопросов. Многие моменты в этом предложении неясны», рассказал Аракчи.

«Продолжение обогащения на иранской земле — наша красная линия. Это реальность, которую приняли все страны. Обогащение теперь стало вопросом национальной гордости и чести для иранцев», — подчеркнул глава иранского МИД.

Он добавил, что Тегеран в этом вопросе не пойдет на уступки, как того требует президент США Дональд Трамп.

США и Иран с 12 апреля провели пять раундов переговоров по иранской ядерной программе. Ожидается новая встреча в этом месяце. Однако 2 июня CNN сообщил, что шестой раунд переговоров может не состояться, так как Тегеран считает предложение Вашингтона «непоследовательным и бессвязным, крайне нереалистичным и содержащим чрезмерные требования».

Ранее Иран ускорил производство урана, обогащенного до 60%.