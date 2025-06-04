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Захарова заявила, что Зеленскому плевать и на живых, и на мертвых украинцев

Захарова: реакция Зеленского показывает, что украинцы Киеву не нужны
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Сергей Гунеев/РИА Новости

Украинцы не нужны Киеву ни живыми, ни мертвыми, это показала реакция президента Украины Владимира Зеленского на инициативу РФ о передаче тел бойцов ВСУ. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«О них (о гражданах Украины) не заботятся ни тогда, когда они живы, ни тогда, когда они мертвы <...>. Когда было объявлено, что Россия инициативно готова передать 6 тысяч тел украинских военнослужащих <...>, что сказал Зеленский? Отрекся от них», — сказала дипломат.

Она также отметила, что только в этом году Украину покинули 104 тысячи человек, а потери на фронте среди ВСУ продолжают расти, и все это говорит о том, что в стране происходит депопуляция населения.

2 июня состоялся второй раунд переговоров России и Украины. Глава российской делегации Владимир Мединский рассказал, что Киеву был передан проект меморандума по урегулированию. Москва в одностороннем порядке выразила намерение передать Киеву 6 тысяч тел украинских солдат. Россия также примет тела своих офицеров, если они есть с украинской стороны. Больных и тяжелораненых обменяют по принципу «все на всех», по этой формуле будут обменены и молодые военнослужащие в возрасте до 25 лет.

Ранее Зеленский заявил, что Украина отказывается воспринимать меморандум РФ всерьез.

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