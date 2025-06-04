«Это будет реалити-шоу»: эксперт объяснил отказ Си Цзиньпина от встречи с Трампом

В вопросах организации встречи председателя КНР Си Цзиньпина с президентом США Дональдом Трампом Пекин проявляет осторожность, что является вполне понятной позицией. Китайская сторона учитывает, что последние встречи американского лидера с главами других государств нередко заканчивались потасовками или переругиваниями, объяснил RT политолог-американист Малек Дудаков.

Помимо украинского лидера Владимира Зеленского, подобный сценарий с переругиваниями и перекрикиваниями произошел и в ходе встречи Трампа с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой, напомнил специалист.

«Поэтому, наверное, оказываться на таком реалити-шоу Си Цзиньпину бы не хотелось», — пояснил он.

Даже если встреча лидеров Китая и США все-таки состоится, со стороны Пекина ее постараются организовать максимально тщательно, чтобы подобные инциденты заранее исключить, считает Дудаков. При этом он отметил, что не верит в то, что такая встреча может произойти в ближайшее время, однако не исключено, что Си и Трамп встретятся на каком-то крупном саммите, где точно не будет места перепалкам.

«Главные препоны сейчас — те противоречия в торговой и в военно-политической сфере, которые есть между США и Китаем», — заключил американист.

До этого Politico также написала, что Си Цзиньпин не встречается с Трампом из-за его «шоу» с Зеленским и Рамафосой. При этом отмечается, что Трамп верит в успех личной встречи с лидером Китая – по его мнению, она позволит ему быстро уладить разногласия в торговой сфере, что стало особенно актуально на фоне медленного продвижения переговоров по урегулированию. По данным издания, Пекин опасается, что личная встреча двух глав сверхдержав нанесет ущерб имиджу председателя КНР.

Ранее Трамп рассказал о своем отношении к Си Цзиньпину.