Эксперт объяснил, почему Франция и Бельгия отказываются от запрета на газ из РФ

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с Tsargrad.tv объяснил, почему Франция и Бельгия отказываются от запрета на российский газ.

По его словам, если запретить СПГ из России на европейском рынке, придется искать ему замену. Это может привести к дефициту голубого топлива и росту цен. Бизнес в Европе не заинтересован в таком сценарии, отметил эксперт.

«Они же говорят: «Мы хотим надавить на Россию, поэтому запрещаем такой-то товар, чтобы Россия не зарабатывала как государство». Но Россия и так от СПГ не зарабатывает. И какой смысл? Получается, вы ударили по себе, а России от этого все равно абсолютно. То есть у вас цены поднимутся», — сказал Юшков.

4 июня газета Politico сообщила, что Бельгия и Франция отказываются поддержать запрет на импорт российского газа в Европейский союз.

По данным издания, власти двух стран требуют «больше подтвержденной информации», которая касается экономических и юридических последствий возможного утверждения запрета.

В материале утверждается, что Париж планирует «внедрять стратегию поиска альтернативных источников энергии». Бельгийские власти при этом планируют получить отчет, который касается последствий отказа российского газа «прежде, чем принять решение».

Ранее сообщалось, что Сербия и Россия обсуждают увеличение поставок газа в балканскую страну.