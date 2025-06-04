В МИД РФ отреагировали на заявление Вучича о ревизии военных сделок Сербии

МИД: РФ приняла к сведению заявление Сербии о ревизии в ВТС с другими странами

Российское руководство приняло к сведению заявление президента Сербии Александара Вучича о проведении ревизии военно-технического сотрудничества (ВТС) республики с иностранными партнерами. Об этом во время регулярного брифинга сообщила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

Она подчеркнула, что глава европейского государства не оставил без внимания обнародованную Службой внешней разведки (СВР) РФ информацию о том, что сербские оборонные предприятия поставляют боеприпасы на Украину. По словам дипломата, это делается вопреки декларируемому официальным Белградом «нейтралитету».

«Мы приняли к сведению <...>, что будет инициирована ревизия военно-технического сотрудничества Белграда с иностранными партнерами на предмет выявления махинаций с сертификатами конечного пользователя. Исходим из того, что объявленные меры позволят своевременно фиксировать и расторгать сомнительные экспортные сделки, предотвращать утечку продукции военного назначения не по адресу», — сказала Захарова.

Как она отметила, Москва убеждена, что сербские власти хорошо осознают «всю гамму рисков», с которыми сопряжено попадание продукции военно-промышленного комплекса к Киеву. Представитель МИД РФ выразила надежду, что Сербия примет эффективные меры, чтобы «ничто не бросало тень на добрые отношения» между Москвой и Белградом.

29 мая в пресс-бюро СВР РФ рассказали, что оборонные предприятия Сербии продолжают поставлять снаряды на Украину. По данным ведомства, соответствующие компании применяют «нехитрую схему», в которой используются фальшивые сертификаты конечного пользователя и государств-посредников.

Ранее в Совете Федерации РФ прокомментировали данные о поставках сербских боеприпасов на Украину.