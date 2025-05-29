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В Совфеде отреагировали на сообщения о передаче сербских боеприпасов Украине

Сенатор Карасин: данные о поставках сербских боеприпасов Украине надо проверять
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Сергей Пятаков/РИА Новости

Данные о поставках Украине сербских боеприпасов нуждаются в тщательной проверке и расследовании. Об этом заявил «Ленте.ру» председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

«Очень плохо, если это правда. Это показывает циничную двойную игру», — отметил он.

При этом Карасин подчеркнул, что недобросовестные посредники могут поставлять Киеву боеприпасы намеренно, чтобы поссорить РФ с Сербией. Поэтому данная информация нуждается в тщательной проверке.

Сенатор заявил о необходимости предметного расследования с конкретными источниками, фамилиями и названиями компаний.

До этого в Службе внешней разведки России рассказали, что Сербия снабжает Украину боеприпасами, несмотря на декларируемый нейтралитет. По данным ведомства, сербские компании используют фальшивые документы, чтобы скрыть информацию о получателе и назначении груза. В СВР назвали подобные действия «выстрелом в спину».

Ранее Каллас поставила Сербию перед стратегическим выбором.

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