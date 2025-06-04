На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Политолог раскрыл, из-за чего может произойти перепалка Трампа с Мерцем

Политолог Рар: Трамп и Мерц могут поспорить о России и «Северных потоках»
close
Ken Cedeno/Reuters

Канцлер Германии Фридрих Мерц и президент США Дональд Трамп на встрече 5 июня могут «поспорить» о России, введении санкций против Москвы, а также по вопросу о будущем статусе «Северных потоков». Об этом газете «Взгляд» заявил политолог Александр Рар.

По словам аналитика, Мерц всеми силами будет пытаться вернуть Трампа «в лагерь европейцев».

«В этой связи может возникнуть отдельный спор по «Северным потокам». В ЕС решили наложить «вечные санкции» на трубопроводы, чтобы предотвратить возможность возвращения российского газа в Европу. У главы Белого дома обратные цели: Америка не прочь сотрудничать в газовой сфере с Москвой якобы и на рынках Евросоюза», — отметил Рар.

Мерц при этом пообещал не пререкаться с Трампом в ходе очных переговоров, в отличие от украинского лидера Владимира Зеленского.

Личная встреча Трампа и Мерца запланирована на 5 июня и должна состояться в Вашингтоне. В том числе они собираются обсудить ситуацию на Украине и Ближнем Востоке, а также двустороннюю торговлю.

28 февраля в Вашингтоне состоялись переговоры Зеленского и Трампа, которые завершились их словесной перепалкой. Во время беседы американский лидер упрекнул украинского коллегу в нежелании прекращать боевые действия и неуважении к США. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Германии сообщили о планах поддержать Украину в разработке собственного дальнобойного оружия.

Все новости на тему:
Второй срок Трампа
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами