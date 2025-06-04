Политолог раскрыл, из-за чего может произойти перепалка Трампа с Мерцем

Политолог Рар: Трамп и Мерц могут поспорить о России и «Северных потоках»

Канцлер Германии Фридрих Мерц и президент США Дональд Трамп на встрече 5 июня могут «поспорить» о России, введении санкций против Москвы, а также по вопросу о будущем статусе «Северных потоков». Об этом газете «Взгляд» заявил политолог Александр Рар.

По словам аналитика, Мерц всеми силами будет пытаться вернуть Трампа «в лагерь европейцев».

«В этой связи может возникнуть отдельный спор по «Северным потокам». В ЕС решили наложить «вечные санкции» на трубопроводы, чтобы предотвратить возможность возвращения российского газа в Европу. У главы Белого дома обратные цели: Америка не прочь сотрудничать в газовой сфере с Москвой якобы и на рынках Евросоюза», — отметил Рар.

Мерц при этом пообещал не пререкаться с Трампом в ходе очных переговоров, в отличие от украинского лидера Владимира Зеленского.

Личная встреча Трампа и Мерца запланирована на 5 июня и должна состояться в Вашингтоне. В том числе они собираются обсудить ситуацию на Украине и Ближнем Востоке, а также двустороннюю торговлю.

28 февраля в Вашингтоне состоялись переговоры Зеленского и Трампа, которые завершились их словесной перепалкой. Во время беседы американский лидер упрекнул украинского коллегу в нежелании прекращать боевые действия и неуважении к США. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Германии сообщили о планах поддержать Украину в разработке собственного дальнобойного оружия.