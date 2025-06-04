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Трамп рассказал о самом крупном политическом скандале в США с 2020 года

Трамп: автоподпись при Байдене стала крупнейшим скандалом после выборов 2020 года
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Kevin Lamarque/Reuters

Президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social заявил, что автоподпись при экс-президенте страны Джо Байдене стала самым крупным политическим скандалом после выборов в 2020 году.

«За исключением фальсифицированных президентских выборов 2020 года, автоподпись является крупнейшим политическим скандалом в истории США», — поделился Трамп.

По его словам, Байден во время своего президентского срока ничего самостоятельно не подписывал, поэтому при нем страной управляли «радикальные левые лунатики», которые имели доступ к автоподписи главы государства.

До этого глава комитета по надзору палаты представителей конгресса США Джеймс Комер говорил, что в Белом доме во время президентства Джо Байдена работала группа из четырех сотрудников, которые фактически исполняли его обязанности и подписывали документы от его имени с помощью автоматической подписи.

Конгрессмен утверждает, что они были настоящим президентом США, поскольку их подписи, поставленные автопером, стояли на официальных документах.

Ранее СМИ сообщили, как помощники Байдена скрывали его оговорки.

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