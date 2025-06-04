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ВС России нанесли удар по французским наемникам под Одессой

РИА: ВС РФ ударили по боевикам ВСУ и французским наемникам под Одессой
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Станислав Красильников/РИА Новости

ВС РФ нанесли удар по подразделению боевиков ВСУ и французским наемникам в Одесской области. Об этом РИА Новости заявил координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.

«Есть сведения о том, что в Одесскую область завели неких французских военных. На короткое время, пока распределяют по смешанным с украинскими военными подразделениям», — сообщил он.

По его словам, иностранные наемники далее из-под Одессы, как правило, направляются в Полтавскую область на боевое слаживание.

«По одному из нескольких подразделений и прилетело», — добавил Лебедев, уточнив, что подразделение насчитывало около 50 боевиков.

Гражданин Новой Зеландии Шан Ле-Кернс, воевавший на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ), был ликвидирован во время боевых действий.

В своем аккаунте в соцсети Ле-Кернс описывал мотивацию как «боевые действия ради забавы» (Warfighting for fun), сопроводив запись смеющимся смайлом.

Ранее снайпер ВСУ приехал тратить заработанные деньги в Россию.

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