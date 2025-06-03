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В Южной Корее заявили о победе кандидата от оппозиции на выборах

«Рёнхап»: Ли Чжэ Мён победил на выборах президента Южной Кореи
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Lee Jae-Won/AFLO/Global Look Press

Кандидат от Объединенной демократической партии Ли Чжэ Мён побеждает на внеочередных выборах президента Южной Кореи. Об этом сообщает агентство «Рёнхап».

По данным журналистов, после обработки 85,56% бюллетеней кандидат от оппозиции набирает 48,34% голосов. За его оппонента, кандидата от правящей консервативной партии «Гражданская сила» Ким Мун Су проголосовали 42,82% граждан.

Выборы состоялись 3 июня, и основными претендентами на пост президента были Ли Чжэ Мён и его главный соперник Ким Мун Су от правящей консервативной партии «Гражданская сила». Явка на выборах за час до их завершения составила 77,8%.

По данным «Рёнхап», Ли Чжэ Мён принял решение назначить членом высшего совета партии Ким Мин Сока на пост премьер-министра. Согласно источникам агентства, кандидат на пост главы государства может огласить свое заявление в скором времени.

Ранее кризис в Южной Корее объяснили волной турбулентности после выборов в США.

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