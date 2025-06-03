В Южной Корее заявили о победе кандидата от оппозиции на выборах

Кандидат от Объединенной демократической партии Ли Чжэ Мён побеждает на внеочередных выборах президента Южной Кореи. Об этом сообщает агентство «Рёнхап».
По данным журналистов, после обработки 85,56% бюллетеней кандидат от оппозиции набирает 48,34% голосов. За его оппонента, кандидата от правящей консервативной партии «Гражданская сила» Ким Мун Су проголосовали 42,82% граждан.
Выборы состоялись 3 июня, и основными претендентами на пост президента были Ли Чжэ Мён и его главный соперник Ким Мун Су от правящей консервативной партии «Гражданская сила». Явка на выборах за час до их завершения составила 77,8%.
По данным «Рёнхап», Ли Чжэ Мён принял решение назначить членом высшего совета партии Ким Мин Сока на пост премьер-министра. Согласно источникам агентства, кандидат на пост главы государства может огласить свое заявление в скором времени.
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