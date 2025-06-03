На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Новости
Размер текста
А
А
А

Назван лидирующий кандидат на выборах президента Южной Кореи

Ли Чжэ Мён лидирует на выборах в Южной Корее после обработки 50% бюллетеней
close
Lee Jae-Won/AFLO/Global Look Press

Ли Чжэ Мён лидирует на выборах президента Южной Кореи после обработки 50% бюллетеней, опережая главного соперника на шесть процентных пунктов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Центральной избирательной комиссии.

В настоящее время обработано 17,6 млн бюллетеней. За Ли Чжэ Мёна проголосовали почти 49% избирателей, а за его основного конкурента Ким Мун Су — 42,6%.

Выборы состоялись 3 июня, и основными претендентами на пост президента были Ли Чжэ Мён и его главный соперник Ким Мун Су от правящей консервативной партии «Гражданская сила». Явка на выборах за час до их завершения составила 77,8%.

По результатам экзитполов телеканалов KBS, MBC и SBS, Ли Чжэ Мён лидирует с результатом, который превышает статистическую погрешность. Он набрал 51,7% голосов, в то время как Ким Мун Су получил 39,3%, что создает разрыв в 12,4 процентных пункта. Кандидат от Партии реформ Ли Чжун Сок получил 7,7%, а кандидат от Демократической рабочей партии Квон Ён Гук — 1,3%.

Согласно экзитполу телеканала JTBC, Ли Чжэ Мён набирает 50,6%, а Ким Мун Су — 39,4%. Телеканал MBN представил немного другие данные: 49,2% и 41,7% соответственно. Экзитпол Channel A прогнозирует 51,1% для Ли Чжэ Мёна и 38,9% для Кима Мун Суа.

Подсчет голосов начнется примерно в 20:30 (14:30 мск) и может завершиться до полуночи.

Ранее кризис в Южной Корее объяснили волной турбулентности после выборов в США.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами