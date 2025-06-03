Назван лидирующий кандидат на выборах президента Южной Кореи

Ли Чжэ Мён лидирует на выборах в Южной Корее после обработки 50% бюллетеней

Ли Чжэ Мён лидирует на выборах президента Южной Кореи после обработки 50% бюллетеней, опережая главного соперника на шесть процентных пунктов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Центральной избирательной комиссии.

В настоящее время обработано 17,6 млн бюллетеней. За Ли Чжэ Мёна проголосовали почти 49% избирателей, а за его основного конкурента Ким Мун Су — 42,6%.

Выборы состоялись 3 июня, и основными претендентами на пост президента были Ли Чжэ Мён и его главный соперник Ким Мун Су от правящей консервативной партии «Гражданская сила». Явка на выборах за час до их завершения составила 77,8%.

По результатам экзитполов телеканалов KBS, MBC и SBS, Ли Чжэ Мён лидирует с результатом, который превышает статистическую погрешность. Он набрал 51,7% голосов, в то время как Ким Мун Су получил 39,3%, что создает разрыв в 12,4 процентных пункта. Кандидат от Партии реформ Ли Чжун Сок получил 7,7%, а кандидат от Демократической рабочей партии Квон Ён Гук — 1,3%.

Согласно экзитполу телеканала JTBC, Ли Чжэ Мён набирает 50,6%, а Ким Мун Су — 39,4%. Телеканал MBN представил немного другие данные: 49,2% и 41,7% соответственно. Экзитпол Channel A прогнозирует 51,1% для Ли Чжэ Мёна и 38,9% для Кима Мун Суа.

Подсчет голосов начнется примерно в 20:30 (14:30 мск) и может завершиться до полуночи.

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