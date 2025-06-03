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Советник президента Палестины назвал отношения с Россией историческими и крепкими

Советник Аббаса: Палестина полагается на Россию в решении палестинского вопроса
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Amir Cohen/Reuters

Палестина полагается на роль России в содействии решению палестинского вопроса. Об этом заявил РИА Новости советник президента Палестины Махмуда Аббаса Махмуд аль-Хабаш.ф

Российско-палестинские отношения аль-Хабаш назвал исторически сильными и крепкими во всех областях.

«Россия признает Государство Палестина, и мы в значительной степени полагаемся на роль России как постоянного члена Совета Безопасности и как страны с мировым влиянием в поддержке палестинского вопроса», — сказал он и добавил, что приоритетной задачей палестинских властей является защита народа и проекта палестинской государственности.

Палестинский вопрос был вынесен на рассмотрение Организации Объединенных Наций еще в 1947 году. Организация, рассмотрев варианты, предложила разделить Палестину на два независимых государства — Арабское и Еврейское, а для Иерусалима создать специальный международный режим. Однако Израиль начал войну и захватил 77% территории подмандатной Палестины.

В 1974 году Генеральная Ассамблея подтвердила неотъемлемые права палестинского народа на самоопределение, национальную независимость, суверенитет и возвращение беженцев, но с тех пор этот вопрос так и не решен.

Ранее МИД Саудовской Аравии заявил о нежелании Израиля искать путь к миру.

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