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Иран настаивает на возможности обогащать уран

МИД Ирана настаивает на возможности обогащать уран на своей территории
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Majid Asgaripour//WANA/Reuters

Иран настаивает на возможности обогащать уран на своей территории вопреки мнению президента США Дональда Трампа по этому вопросу. Об этом заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи в эфире телеканала SNN.

«Обогащение урана на нашей территории — «красная линия». Это реальность, которую, думаю, все страны осознали», — подчеркнул он (цитата по РИА Новости).

Глава внешнеполитического ведомства добавил, что Тегеран не намерен спрашивать разрешения у кого-либо для продолжения процесса обогащения урана.

До этого официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия поддерживает усилия, которые направлены на мирное решение иранской ядерной проблемы.

Все страны имеют право на мирную атомную энергию. При этом ее использование должно происходить исключительно под строгим контролем МАГАТЭ и международного сообщества, подчеркнул Песков.

Ранее Трамп заявил, что США не позволят Ирану обогащать уран.

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