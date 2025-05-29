Трамп помиловал супружескую пару телеведущих

Президент США Дональд Трамп помиловал звезд реалити-шоу «Спросите Крисли», супружескую пару Тодда и Джули Крисли, осужденных за неуплату налогов. Об этом пишет Reuters.

Супруги Крисли были признаны виновными в уклонении от уплаты налогов и сговоре с целью мошенничества с общественными банками в 2022 году. Их семья обратилась к администрации Трампа с просьбой освободить эту пару, говорится в публикации.

«Ваши родители будут свободны и чисты, и я надеюсь, что мы сможем сделать это к завтрашнему дню [28 мая]», — сказал глава Белого дома дочери супружеской пары Саванне в видеозаписи их телефонного разговора, опубликованной Белым домом во вторник.

Первоначально Тодд Крисли был приговорен к 12 годам тюрьмы, а Джули — к семи. Оба срока впоследствии были сокращены.

В феврале Трамп помиловал экс-губернатора штата Иллинойс Рода Благоевича. Президент США заявил, что для него стало «большой честью» помилование Благоевича. Глава Белого дома отметил, что бывшего губернатора подставило «множество плохих людей». Трамп назвал «ужасной несправедливостью» ранее вынесенный Благоевичу обвинительный приговор.

Ранее Трамп заявил, что подписанные Байденом помилования не имеют юридической силы.