Трампу можно позвонить на его личный телефон, он продолжает им пользоваться

Президенту США Дональду Трампу можно позвонить, если знать его номер, глава государства, несмотря на угрозы безопасности, продолжает пользоваться личным IPhone. Об этом сообщает журнал The Atlantic.

«Более десяти лет бывший и будущий президент был предупрежден о колоссальных рисках, на которые он пошел — возможно, как главная глобальная цель иностранных разведывательных служб — используя личный iPhone с широко распространенным номером, чтобы поддерживать связь с десятками друзей и коллег. Однако его телефон был спасательным кругом. Он не собирался от него отказываться», — говорится в сообщении издания.

Как отмечается в материале, всякий раз, когда он принимает или делает звонки по своему личному мобильному телефону, китайские хакеры якобы «могут прослушивать его и собирать разведданные».

Трамп «остается открытым для того, чтобы поднять трубку, даже если он не узнает номер», утверждается в публикации.

На этом фоне Трамп стал более чем в три раза чаще выкладывать посты в социальных сетях в свой второй президентский срок по сравнению с первым.

Ранее в США рассказали о реакции Трампа на удары дронов по аэродромам РФ.