На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Новости
Размер текста
А
А
А

Трампу можно позвонить на его личный телефон, он продолжает им пользоваться

Atlantic: Трампу можно позвонить на его личный IPhone
close
Ken Cedeno/Reuters

Президенту США Дональду Трампу можно позвонить, если знать его номер, глава государства, несмотря на угрозы безопасности, продолжает пользоваться личным IPhone. Об этом сообщает журнал The Atlantic.

«Более десяти лет бывший и будущий президент был предупрежден о колоссальных рисках, на которые он пошел — возможно, как главная глобальная цель иностранных разведывательных служб — используя личный iPhone с широко распространенным номером, чтобы поддерживать связь с десятками друзей и коллег. Однако его телефон был спасательным кругом. Он не собирался от него отказываться», — говорится в сообщении издания.

Как отмечается в материале, всякий раз, когда он принимает или делает звонки по своему личному мобильному телефону, китайские хакеры якобы «могут прослушивать его и собирать разведданные».

Трамп «остается открытым для того, чтобы поднять трубку, даже если он не узнает номер», утверждается в публикации.

На этом фоне Трамп стал более чем в три раза чаще выкладывать посты в социальных сетях в свой второй президентский срок по сравнению с первым.

Ранее в США рассказали о реакции Трампа на удары дронов по аэродромам РФ.

Все новости на тему:
Второй срок Трампа
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами