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Трамп кратно нарастил постинг в соцсетях

Трамп стал в три раза активнее в соцсетях, чем в свой прошлый президентский срок
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Leah Milli/Reuters

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп стал более чем в три раза чаще выкладывать посты в социальных сетях в свой второй президентский срок по сравнению с первым. Подсчеты провел Washington Post.

«По состоянию на воскресенье Трамп опубликовал 2262 сообщения в собственной соцсети Truth Social за 132 дня с момента своей инаугурации», — говорится в тексте.

Отмечается, что это более чем в три раза превышает количество твитов, которые он отправил за тот же период своего первого президентства.

Издание подчеркивает, что охват аудитории президента США значительно вырос за счет команды помощников, а также поддерживающих его блогеров и журналистов.

Накануне Трамп в своей соцсети Truth Social поддержал репостом публикацию о том, что его предшественника Джо Байдена якобы не стало еще в 2020 году и с тех пор его заменяют клоны и двойники. Пользователь под псевдонимом llijh, постом которого поделился Трамп, написал, что представители Демократической партии не видят разницы между настоящим Байденом и этими «двойниками».

Ранее в США рассказали о реакции Трампа на удары дронов по аэродромам РФ.

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