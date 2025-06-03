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Премьер Дании рассказала, почему Европа столкнется с «концом игры»

Премьер Фредериксен: Европу может ждать конец игры, если она не перевооружится
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Ritzau Scanpix/Liselotte Sabroe/Reuters

Для Дании главным вопросом на данный момент является содействие перевооружению Европы, иначе в определенный момент можно ждать «конца игры». Об этом заявила премьер Дании Метте Фредериксен на совместной пресс-конференции с председателем Европарламента Робертой Метсолой.

«Для меня самое главное — перевооружить Европу. Это мой первый и последний аргумент в любых дискуссиях, потому что если Европа не будет способна обороняться, то в определенный момент это будет означать конец игры», — подчеркнула она.

По словам Фредериксен, Дания больше не рассматривает себя частью так называемой «бережливой четверки» Евросоюза. Речь идет о неформальной коалиции, выступающей против расширения бюджетных расходов политического блока.

На этом фоне Канада выразила готовность присоединиться к плану по перевооружению Европы с 1 июля.

Европейская комиссия 19 марта представила новую оборонную стратегию «Перевооружение Европы». Позднее название документа изменили на менее агрессивное — «Готовность 2030» — в связи с протестом ряда стран Евросоюза. Стратегией предусматривается привлечение порядка €800 млрд в течение четырех лет. Большую часть денежных средств предлагается взять из бюджетов государств Европы (порядка €650 млрд), еще €150 млрд планируют задействовать в виде кредитов, при этом ЕК намерена предоставить бюджетные послабления для стран ЕС, а также перенаправить на военные расходы средства, которые были предусмотрены на развитие регионов. Кроме того, «Готовность 2030» предполагает увеличить расходы стран ЕС на оборону на 1,5% ВВП.

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