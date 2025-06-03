Военэксперт рассказал, как немцы относятся к возможной передаче Taurus Киеву

Страны Европы, такие как Франция, Германия и Великобритания, хотят, чтобы конфликт на Украине продолжался как можно дольше, чтобы освоить крупные бюджеты на перевооружение. Такое мнение в беседе с Tsargrad.tv высказал военный эксперт Виталий Киселев.

При этом, по его словам, многие европейские граждане понимают, почему их политики продолжают делать воинственные заявления.

«Мы общаемся со многими, нам многие пишут и говорят из Германии: да пусть Россия ударит по заводу с «Таурусами». Чтобы они уже все заткнулись и понимали, что мирная жизнь не только должна быть в Германии, но и в России. Вот такие сообщения приходили от самих немцев», — поделился эксперт.

Канцлер Германии Фридрих Мерц обещал передать Киеву дальнобойные ракеты Taurus еще до своего прихода к власти, когда находился в оппозиции к предыдущему правительству Олафа Шольца. А 26 мая он сообщил, что Великобритания, Германия, Франция и США больше не ограничивают дальнобойность орудий, поставляемых Украине: ВСУ разрешено наносить удары по военной инфраструктуре на всей российской территории.

Министр финансов Ларс Клингбайль при этом опроверг заявление Мерца, уточнив, что не существует «новой договоренности, которая бы выходила за рамки того, что делало предыдущее правительство». Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Турции указали Германии на опасность передачи дальнобойных ракет Украине.