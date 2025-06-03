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Дания признала, что больше не является частью «бережливой четверки»

Премьер Дании Фредериксен: мы больше не считаем себя частью бережливой четверки
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Depositphotos

Дания больше не считает себя частью «бережливой четверки» ЕС. Об этом заявил премьер-министр Метте Фредериксен, передает ТАСС.

Она отметила, что страна ранее играла ведущую роль в этой неформальной коалиции, выступавшей против увеличения бюджетных расходов блока. Однако, по словам Фредериксен, мир меняется, и Дания будет сосредоточена на новых вызовах, включая необходимость перевооружения Европы.

На пресс-конференции в Копенгагене с председателем Европарламента Робертой Метсолой премьер подчеркнула, что ЕС сталкивается с серьезными вызовами, такими как конфликт в Украине, миграция и изменение климата. Она отметила, что в условиях неопределенности и угроз, исходящих от России, необходим новый бюджет, который будет более гибким и соответствовать приоритетам ЕС.

Фредериксен добавила, что Дания будет настойчиво отстаивать свои позиции в бюджетных переговорах, не желая тратить средства на ненужные расходы. «Бережливая четверка», в которую входили также Австрия, Нидерланды и Швеция, ранее выступала против резкого увеличения бюджетных расходов в ответ на экономический кризис, вызванный пандемией.

Ранее Дания установила рекорд G20 по пенсионному возрасту.

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