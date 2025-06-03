«Пограничный царь» предупредил, что США ждет теракт, подобный 11 сентября

Крупный теракт, сравнимый по масштабу с событиями 11 сентября 2001 года, может произойти в США, если власти не решат проблему с нелегальной миграцией. Такое мнение высказал в эфире Fox News ответственный за безопасность границ и депортацию нелегалов Томас Хоман, которого так же называют «пограничным царем».

«Я убежден, что что-то [подобное событиям 11 сентября 2001 года] произойдет, если мы не сможем их [мигрантов] найти», — сказал Хоман, отвечая на вопрос, может ли массовый наплыв нелегальных мигрантов привести к теракту, сравнимому с атакой на Башни-близнецы в Нью-Йорке.

По его словам, нелегалы избегают проверок, поэтому власти не знают «кто эти люди, откуда они приехали и где находятся сейчас». Он назвал происходящее «самой большой уязвимостью в области национальной безопасности за всю историю страны и добавил, что эта ситуация «пугает его до чертиков».

В конце мая Верховный суд США разрешил администрации Дональда Трампа депортировать мигрантов, которые въехали в страну по программам, запущенным при Джо Байдене.

Ранее в США 24-летний венесуэлец пошел в школу, выдавая себя за 16-летнего подростка.