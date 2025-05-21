В США 24-летний венесуэлец пошел в школу, выдавая себя за 16-летнего подростка

В США 24-летний мужчина выдавал себя за 16-летнего юношу, надеясь найти опекунов, передает ABC News со ссылкой на заявление полиции Перрисбурга, штат Огайо.

Венесуэлец Энтони Эммануэль Лабрадор Сьерра несколько месяцев успешно выдавал себя за подростка. В ноябре 2023 года Энтони обратился в школы Перрисбурга с просьбой зачислить его как ученика. Он предъявил свидетельство о рождении из Республики Венесуэла с датой рождения 2 декабря 2007 года, а также заявил, что стал жертвой торговли людьми и был бездомным.

В январе мужчина пошел на первый урок и за пару месяцев нашел жилье у семьи Мелфред. Супруги имели приемных детей и согласились помочь Энтони. Пара получила постоянное опекунство над ним, а также помогла молодому человеку получить номер социального страхования и водительские права. За короткий срок он успел влиться в школьный коллектив, стал членом юношеских команд по футболу и плаванию.

Тем не менее уже 14 мая 2024 года с Мелфредами связалась женщина, которая заявила, что Энтони «на самом деле 24 года, и он отец ее ребенка». Доказательством стали фотографии и документы с настоящей датой рождения мужчины — 27 марта 2001 года. Полиция провела проверку и выяснила, что у иностранца просрочена рабочая виза и он нелегально находился в США. На этой неделе его арестовали по обвинению в подделке документов. Сейчас подозреваемый содержится в тюрьме округа Вуд, следующее судебное заседание назначено на 29 мая.

Ранее в США мужчина завел одновременно трех жен и оказался за решеткой.