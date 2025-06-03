В Британии заявили о незначительном влиянии атаки ВСУ на российские аэродромы

Влияние атаки ВСУ на российские аэродромы с военной авиацией незначительно повлияет на ядерный потенциал России. С такой оценкой выступила британская газета Financial Times.

«Хотя влияние на ядерный потенциал России, скорее всего, будет незначительным, атака, как ожидается, повлияет на повседневную деятельность на Украине в сфере операций», — говорится в сообщении издания.

В материале говорится, что в рамках операции, которая включала контрабанду беспилотников в Россию и доставку их в замаскированных контейнерах на грузовиках к местам нанесения ударов, были поражены самолеты, способные нести как обычное, так и ядерное оружие.

1 июня дроны Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали военные объекты в Иркутской, Мурманской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. По данным российского оборонного ведомства, из-за атак на военных аэродромах в Иркутской и Мурманской областях произошло возгорание авиатехники. Инцидент расследует военная прокуратура.

Ранее в Белом доме рассказали о реакции Трампа на украинские удары по авиации РФ.