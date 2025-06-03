На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Новости
Размер текста
А
А
А

В Британии заявили о незначительном влиянии атаки ВСУ на российские аэродромы

FT: атака ВСУ на аэродромы незначительно повлияет на ядерный потенциал РФ
close
Inna Varenytsia/Reuters

Влияние атаки ВСУ на российские аэродромы с военной авиацией незначительно повлияет на ядерный потенциал России. С такой оценкой выступила британская газета Financial Times.

«Хотя влияние на ядерный потенциал России, скорее всего, будет незначительным, атака, как ожидается, повлияет на повседневную деятельность на Украине в сфере операций», — говорится в сообщении издания.

В материале говорится, что в рамках операции, которая включала контрабанду беспилотников в Россию и доставку их в замаскированных контейнерах на грузовиках к местам нанесения ударов, были поражены самолеты, способные нести как обычное, так и ядерное оружие.

1 июня дроны Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали военные объекты в Иркутской, Мурманской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. По данным российского оборонного ведомства, из-за атак на военных аэродромах в Иркутской и Мурманской областях произошло возгорание авиатехники. Инцидент расследует военная прокуратура.

Ранее в Белом доме рассказали о реакции Трампа на украинские удары по авиации РФ.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами